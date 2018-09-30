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Şanlıurfa'da, 2 Türk kardeşin öldürülmesiyle ilgili 8 Suriyeli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Mahmut ile Mesut Dağ kardeşlerin silahlı kavgada öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 53 kişiden, olaya karıştığı belirlenen Suriye uyruklu 8'i, mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da, 2 Türk kardeşin öldürülmesiyle ilgili 8 Suriyeli tutuklandı

Bahar DEMİREL- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Mahmut ile Mesut Dağ kardeşlerin silahlı kavgada öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 53 kişiden, olaya karıştığı belirlenen Suriye uyruklu 8'i, mahkemece tutuklandı. Kentte, cinayet sonrası Suriyelilere yönelik sosyal medyadan provokasyon çağrısı yaptığı ve iş yerlerine zarar verdiği belirlenen 45 kişinin ise emniyetteki sorgusu sürdürülüyor.
Olay, 27 Eylül Perşembe günü, meydana geldi. Osmanlı Mahallesi'nde, birbirine komşu Türk ve Suriyeli aileler, çocukları arasındaki tartışma nedeniyle kavga etti. Kavgada, Suriyelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kardeşten Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirdi, 3'ü ise yaralandı. Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenerek, sokaklara dökülüp, taşkınlık çıkaranlar, polisin müdahalesiyle engellendi. Cuma günü de kentte, sosyal medya hesaplarından Suriyelilere karşı sokağa çıkma çağrısı yaptığı belirlenen 8 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Cuma öğleden sonra kentin birçok bölgesinde Şanlıurfa Valisi ve diğer yöneticilerin sağduyu çağrısına rağmen yüzlerce kişi sokağa çıktı. Haşimiye Meydanı ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede toplanan yüzlerce kişi, 'Suriyeli istemiyoruz' sloganları atarak, çevrede bulunan Suriyelilere ait iş yerlerinin camlarını kırarak, tahrip etti. Polislerin müdahale ettiği kalabalıktaki bazı kişiler, gözaltına alınırken, birçok iş yerinde hasar oluştu. Gerginliğin devam ettiği kente, çevre illerden de takviye polisler gönderildi.
Mahmut- Mesut Dağ kardeşlerin öldürülmesinin ardından kent merkezindeki gerginlikte Suriyelilerin iş yerlerine zarar veren 30 kişi ve sosyal medya paylaşımları ile halkı provoke eden 15 kişi daha gözaltına alındı. Cinayetin ardından gözaltına alınanların sayısı, 53'e çıktı. Kent merkezindeki gerginlik, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, gözaltındaki 53 kişi ise sorguya alındı. Öte yandan çeşitli suçlara karıştığı saptanan 639 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi.
8 TUTUKLAMA
Kentte, 2 Türk kardeşin silahlı kavgada öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 53 kişiden olaya karıştığı belirlenen Suriye uyruklu 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Cinayet sonrası Suriyelilere yönelik sosyal medyadan provokasyon çağrısı yaptığı ve iş yerlerine zarar verdiği tespit edilen 45 kişinin ise emniyetteki sorgusu sürdürülüyor.

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Şanlıurfa'da, 2 Türk kardeşin öldürülmesiyle ilgili 8 Suriyeli tutuklandıŞanlıurfa'da, 2 Türk kardeşin öldürülmesiyle ilgili 8 Suriyeli tutuklandıŞanlıurfa'da, 2 Türk kardeşin öldürülmesiyle ilgili 8 Suriyeli tutuklandıŞanlıurfa'da, 2 Türk kardeşin öldürülmesiyle ilgili 8 Suriyeli tutuklandı

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