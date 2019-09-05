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Şanlıurfa’da 20 Afgan göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 16:18 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da polis, yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polis, yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçakları kente getiren 3 kişiden 2'si ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu iki minibüsün kente geleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kent girişinde denetimleri artıran ekipler tespit edilen araçları durdurarak arama yaptı. Minibüslerde yurda illegal yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 20 göçmen ile kaçakları kente getiren 3 kişi yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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