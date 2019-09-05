HABER

Şanlıurfa’da 20 Afgan’ı ülkeye getiren 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da, 20 Afgan uyruklu şahsı kaçak yollarla Türkiye’ye girişini sağlayan 3 organizatörden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı.

Şanlıurfa’da, 20 Afgan uyruklu şahsı kaçak yollarla Türkiye’ye girişini sağlayan 3 organizatörden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 20 Afgan uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahısların yurt içindeki sevkıyatını sağlayan 3 organizatörde gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 2’si adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilirken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca suçta kullanılan 2 araca da el konuldu.
20 Afgan, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 17 gözaltıGaziantep'te tefecilik operasyonu: 17 gözaltı
Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradıBurhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.