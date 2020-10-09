HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da 258 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’da 258 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 15:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde narkotik polisinin bir tırda yaptığı aramada, gizli bölmede 258 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında, Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa istikametine giden tırda arama yapıldı.

Şanlıurfa’da 258 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde narkotik polisinin bir tırda yaptığı aramada, gizli bölmede 258 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında, Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa istikametine giden tırda arama yapıldı. Aramada, tırda özel olarak yapılmış zulada gizlenen 258 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ele geçirilen eroinin, son yıllarda bölgede ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin maddesi olduğu tahmin ediliyor.

Şanlıurfa’da 258 kilo eroin ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ter: Taksim... Bir gecede hepsi toplandıTer: Taksim... Bir gecede hepsi toplandı
Vespa motor fiyatları nasıl?Vespa motor fiyatları nasıl?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Taksim'de gece yarısı operasyonu! İBB ekipleri tezgahları topladı
Ter: Taksim... Bir gecede hepsi toplandı
Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar
Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil açıkladı! 62 madencide koronavirüs tespit edildi
62 madencide koronavirüs tespit edildi
Ağzında emzik olan 2 yaşındaki torununun eline silah verip ateş ettirdi
'Yok artık' dedirten olay! Emzikli torununun eline silah verdi
İzmir'de yurt dışına geçmeye çalışan 130 sığınmacı yakalandı
Bu tekneden 130 kişi çıktı
Bursa İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.