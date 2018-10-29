HABER

Şanlıurfa'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Şanlıurfa'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde valilik önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde başladı. Törene Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri, CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kutlamalar, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da 29 Ekim coşkuyla kutlandıŞanlıurfa'da 29 Ekim coşkuyla kutlandıŞanlıurfa'da 29 Ekim coşkuyla kutlandıŞanlıurfa'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

PARTNERMelez olmanın güzelliğini gözler önüne seren 15 kişiMelez olmanın güzelliğini gözler önüne seren 15 kişi
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

29 Ekim mesajları kısa, uzun ve resimli! Cumhuriyet bayramı için Atatürk sözleri

29 Ekim mesajları kısa, uzun ve resimli! Cumhuriyet bayramı için Atatürk sözleri

Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.