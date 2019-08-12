Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 15 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, otomobil, traktör ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Birecik-Şanlıurfa yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Abdulhakim A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önündeki Mustafa E.'nin kullandığı 27 TJ 436 plakalı hafif ticari araca ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen traktöre çarptı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki 7 kişi ve otomobildeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından 15 yaralı, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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