Şanlıurfa'da 3 ayda 32 kişi boğuldu, 3 bin 500 çocuğa yüzme kursu verildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da son 3 ayda 32 kişi göl, baraj ve sulama kanallarında boğuldu. Boğulma vakalarının önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi'nce açılan 17 havuzda, 3 aylık dönemde, haftada yaklaşık 40 bin kişi ücretsiz olarak faydalandı. Açılan ücretsiz yüzme kurslarında ise 3 bin 500 çocuk yüzme öğrendi.

Yaz döneminde hava sıcaklıklarının ortalama 45-50 dereceyi bulduğu kentte sıcaktan bunalanlar, serinlemek için çareyi Fırat Nehri ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında oluşan göl ile sulama kanallarına girmekte buluyor. Kentte yüzme bilmeyenlerin serinlemek amacıyla sulama kanallarına girerek, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle yüzme havuzlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 17 havuzda, 3 aylık dönemde, haftada yaklaşık 40 bin kişi ücretsiz olarak faydalandı. Açılan ücretsiz yüzme kurslarında ise 3 bin 500 çocuk yüzme öğrendi.

'HEM EĞİTİM ALIYORLAR HEM DE YÜZEREK SERİNLİYORLAR'

Kanallarda yaşanan boğulmaların önüne geçebilmek için havuzlara ve yüzme kurslarına ağırlık verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Lütfen çocuklarımızı kanal veya gölet gibi yerlerden uzak tutarak, belediyemizin yüzme havuzlarına yönlendirelim" dedi. Şehrin genç ve çocuk nüfusunun oldukça fazla olduğunu ve 17 havuzu özellikle bu yaş grubundakilerin kullanımına sunarak tehlikeli yerlerde yüzmelerini engellemek istediklerini anlatan Beyazgül, şöyle konuştu: "Çocuklarımız belediyemizin havuzlarında hem eğitim alıyorlar, hem de yüzerek serinliyorlar. Şanlıurfa'mız sıcak bir şehir. Şehrimize 17 yüzme havuzu ile hizmet veriyoruz. Havuzlarımızdan 40 bine yakın çocuğumuz faydalanmaktadır. Çocuklarımıza yönelik tüm hizmetlerimiz ücretsiz bir şekilde devam etmektedir. Yüzme havuzlarımızın sayılarını arttıracağız. Çocuklarımız kanaletlerde veya sağlıklı olmayan yerlerde yüzünce bizler çok üzülüyoruz. Çocuklarımızı belediyemizin havuzlarında sürekli olarak gözetim altında oldukları için aileler gönül rahatlığıyla bize emanet edebilirler. İnşallah çocuklarımızın daha mutlu bir gelecek içerisinde olmaları için elimizden geleni yapacağız."

3 AYDA 32 KİŞİ BOĞULDU

Öte yandan kentte yaz mevsiminin başında yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen serinlemek için Birecik'teki Fırat Nehri, Atatürk Barajı ile tarımsal sulama için kullanılan ve yüksekliği 8 metreyi aşan sulama kanallarında yüzen ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 32 kişi boğuldu. Tüm bu uyarılara rağmen özellikle kırsal mahallede oturan çocuklar, tehlikeye aldırmayarak, kanallarda yüzmeye devam ediyor. Son bir ay içerisinde ise 4’ü çocuk 11 kişi sulama kanalları, Fırat Nehri ve Atatürk Barajı Gölü’nde boğularak yaşamını yitirdi. Geçen yıl ise tüm uyarılara rağmen 45 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.