HABER

Şanlıurfa'da 3 ayda 32 kişi boğuldu, 3 bin 500 çocuğa yüzme kursu verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 16:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da son 3 ayda 32 kişi göl, baraj ve sulama kanallarında boğuldu.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da son 3 ayda 32 kişi göl, baraj ve sulama kanallarında boğuldu. Boğulma vakalarının önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi'nce açılan 17 havuzda, 3 aylık dönemde, haftada yaklaşık 40 bin kişi ücretsiz olarak faydalandı. Açılan ücretsiz yüzme kurslarında ise 3 bin 500 çocuk yüzme öğrendi. Yaz döneminde hava sıcaklıklarının ortalama 45-50 dereceyi bulduğu kentte sıcaktan bunalanlar, serinlemek için çareyi Fırat Nehri ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında oluşan göl ile sulama kanallarına girmekte buluyor. Kentte yüzme bilmeyenlerin serinlemek amacıyla sulama kanallarına girerek, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle yüzme havuzlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 17 havuzda, 3 aylık dönemde, haftada yaklaşık 40 bin kişi ücretsiz olarak faydalandı. Açılan ücretsiz yüzme kurslarında ise 3 bin 500 çocuk yüzme öğrendi. 'HEM EĞİTİM ALIYORLAR HEM DE YÜZEREK SERİNLİYORLAR' Kanallarda yaşanan boğulmaların önüne geçebilmek için havuzlara ve yüzme kurslarına ağırlık verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Lütfen çocuklarımızı kanal veya gölet gibi yerlerden uzak tutarak, belediyemizin yüzme havuzlarına yönlendirelim" dedi. Şehrin genç ve çocuk nüfusunun oldukça fazla olduğunu ve 17 havuzu özellikle bu yaş grubundakilerin kullanımına sunarak tehlikeli yerlerde yüzmelerini engellemek istediklerini anlatan Beyazgül, şöyle konuştu: "Çocuklarımız belediyemizin havuzlarında hem eğitim alıyorlar, hem de yüzerek serinliyorlar. Şanlıurfa'mız sıcak bir şehir. Şehrimize 17 yüzme havuzu ile hizmet veriyoruz. Havuzlarımızdan 40 bine yakın çocuğumuz faydalanmaktadır. Çocuklarımıza yönelik tüm hizmetlerimiz ücretsiz bir şekilde devam etmektedir. Yüzme havuzlarımızın sayılarını arttıracağız. Çocuklarımız kanaletlerde veya sağlıklı olmayan yerlerde yüzünce bizler çok üzülüyoruz. Çocuklarımızı belediyemizin havuzlarında sürekli olarak gözetim altında oldukları için aileler gönül rahatlığıyla bize emanet edebilirler. İnşallah çocuklarımızın daha mutlu bir gelecek içerisinde olmaları için elimizden geleni yapacağız." 3 AYDA 32 KİŞİ BOĞULDU Öte yandan kentte yaz mevsiminin başında yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen serinlemek için Birecik'teki Fırat Nehri, Atatürk Barajı ile tarımsal sulama için kullanılan ve yüksekliği 8 metreyi aşan sulama kanallarında yüzen ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 32 kişi boğuldu. Tüm bu uyarılara rağmen özellikle kırsal mahallede oturan çocuklar, tehlikeye aldırmayarak, kanallarda yüzmeye devam ediyor. Son bir ay içerisinde ise 4’ü çocuk 11 kişi sulama kanalları, Fırat Nehri ve Atatürk Barajı Gölü’nde boğularak yaşamını yitirdi. Geçen yıl ise tüm uyarılara rağmen 45 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

Elindeki pankartı gören ona sarıldıElindeki pankartı gören ona sarıldı
Ardahan Şeytan Kalesi’nde mera yangınıArdahan Şeytan Kalesi’nde mera yangını
SİT alanında kazı yapan 4 kişi yakalandıSİT alanında kazı yapan 4 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.