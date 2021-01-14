Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasının karar duruşmasında ceza yağdı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın duruşmasında tutuklu 3 kişiye ceza yağdı.

13 Ocak 2019’da Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kırsal Kanatlı Mahallesi’nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada M.K. ve M.K. hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Güvenlik nedeniyle Kayseri’de görülen duruşmada, karar çıktı.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tutuklu sanıklar N.B., C.B., A.B. SEGBİS sistemi ile duruşmada hazır edilirken, sanık ve müşteki avukatları ile tutuklu şahıslar ve ölen şahısların yakınları mahkemede hazır bulundu.

Karar duruşmasında kendini savunan A.B., “Karşı tarafın ailesi bu olaydan önce bizim ailemizi 4-5 defa darp etti. Başka köyde ikamet etmelerine rağmen bizim köyümüze geldiler. Bize taşla saldırdılar. Bende havaya iki el ateş ettim. Daha sonra jandarmaya silahı teslim ettim. İstesem silahın içindeki bütün mermileri sıkardım. Maddi ve manevi olarak mağdurum. Mağduriyetimin giderilmesi için beraatımı talep ediyorum” dedi.

C.B. ise, “Üzerimize satılan bu suçları kabul etmiyorum. Daha önce verdiğim ifade aynen geçerlidir. Benim silahım yanlışlıkla alev aldı. Benim silahımdan çıkan kurşun ile kimse vurulmadı. Beraatımı talep ediyorum” diyerek kendini savundu.

N.B. de, “Olayın gelişmesi karşı taraf ailenin bizi darp etmesi ile başladı. Ertesi gün barışmak için elimizden geleni yaptık. Bunların amacı bizim aile düzenimizi bozmaktır. Ben kimseyi öldürmedim. Beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda, C.B.’ye 25 yıl hapis, N.B. ve A.B.’ye ise müebbet hapis cezası ve 3’er kez 13 yıl hapis cezası, 9’ar kez de 11 yıl hapis cezası verdi.

