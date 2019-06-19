Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün gece Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Taşçı yönetimindeki 63 N 2796 plakalı otomobil ile Sidar Can Sarıkaya yönetimindeki 63 LP 206 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Oktay Taşçı, Sidar Can Sarıkaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yarlılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

