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Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:15 | Son Güncelleme

Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında yakalanan teröristlerle birlikte, 2 piyade tüfeği ve 59 fişek ile 3 bilgisayar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup teröristin ilçenin Suriye sınırından yurda giriş yapmak için girişimde bulunduğuna yönelik istihbarat alındı.

Bunun üzerine sınır hattındaki önlemlerini artıran ekipler, PKK/PYD üyesi 3 teröristi Türkiye'ye girerken yakaladı.

Teröristlerle birlikte 2 piyade tüfeği, 59 fişek, 2 tablet ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Zanlıların güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar Suriye sınırı Şanlıurfa terörist

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