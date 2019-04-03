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Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

Suriye sınırında 2 piyade tüfeği ve mühimmatla yakalanan teröristler tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG üyesi 3 terörist yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'nin eylemlerinin engellemesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda, Suriye sınırında 3 terörist yakalandı.

Uzun yıllar örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen teröristlerle birlikte "HK416 ve M16" piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait 56 fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Teröristlerin ifadelerinde, "Suriye'de PKK/KCK/PYD-YPG'nin işgal ettiği bölgelerde zulmedilen sivil halkın, örgütün elinden kaçmaya çalıştığını" söyledikleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK/KCK/PYD-YPG terörist

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