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Şanlıurfa'da 300 polisle denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 23:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 300 polisle denetim

Şanlıurfa’da 300 polisin katılımıyla kent merkezindeki eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan eğlence yerleri ile internet kafelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Toplam 300 polisin katıldığı uygulamada 54 kafenin ruhsatı incelenirken, mekanlarda uyuşturucu ve sigara denetimi yapıldı.

Çocukların ruhsal ve psikolojik yönden etkileyen cinsel içerikli yayınları, şiddet içeren oyunları tespit etmek ve çocukların sağlıklı bir şekilde iletişim ve teknolojiyi kullanmaları sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 18 internet kafeye idari para cezası uygulandı.

Kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki denetimlerde ise 430 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
denetim internet kafe polis Şanlıurfa

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