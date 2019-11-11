Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine g\u00f6re, saat 17.08'de merkez \u00fcss\u00fc \u015eanl\u0131urfa'n\u0131n Harran il\u00e7esi olan 3.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. \nDepremin 7,97 kilometre derinlikte oldu\u011fu kaydedildi.\n(DHA)10 Kas\u0131m t\u00f6reninde skandal! Soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131Karadeniz sahil yolunda boya y\u00fckl\u00fc t\u0131r devrildiSAT komandolar\u0131ndan nefes kesen operasyon (2)
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