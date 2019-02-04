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Şanlıurfa’da, 4 ayık bebek emzirilirken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 14:06 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, annesinin emzirdiği 4 aylık Büşra Tur, nefes borusuna sütün kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, annesinin emzirdiği 4 aylık Büşra Tur, nefes borusuna sütün kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Büşra bebek ile birlikte kentte son 1 ay içerisinde emzirilirken ölen çocuk sayısı 8'e yükseldi.
Olay, Akçakale’ye bağlı Güneren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Emine Tur, 4 aylık bebeği Büşra'yı emzirirken nefessiz kaldığını fark etti ve olayı 112 Acil'e bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre sütün nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp öldüğü belirlenen minik bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan, kentte son bir ay içerisinde 8 bebeğin emzirilirken nefessiz kalarak benzer şekilde öldüğü belirtildi.

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