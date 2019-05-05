HABER

Şanlıurfa'da 4 çocuk kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 02:37 | Son Güncelleme

Merkez Karaköprü ilçesinde badem toplamaya gittikleri ve kayboldukları öne sürülen, yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde kaybolduğu bildirilen 4 çocuğun bulunması için jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ekipleri ile köy halkı arama çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Büyük Alanlı Mahallesi'nde yaşayan ve badem toplamaya gittikleri iddia edilen Mustafa Akkuş (4), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Kübra Karademir'den (9) haber alamayan yakınları, çocukları aramaya başladı.

Ancak sonuç alamayan köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı.

Vatandaşların da katıldığı aramalarda, cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Komando birliklerinin de destek verdiği arama çalışmaları sürüyor. El fenerleriyle kayalıkların arasında çocukları arayan ekiplere arama kurtarma köpekleri de eşlik etti.

Mahalle muhtarı Osman Doğan, gazetecilere, ekiplerin çocukları bulmak için yoğun çaba harcadığını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kaytan ise haber verilmesi üzerine olay yerine gittiklerini ve uzun süredir çalışma yürüttüklerini aktardı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Jandarma Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İmamoğlu'ndan AK Parti'ye 'şaibe' yanıtı!

İmamoğlu'ndan AK Parti'ye 'şaibe' yanıtı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Federica Mogherini'ye yanıt: Reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Federica Mogherini'ye yanıt: Reddediyoruz!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

İstanbul'da korku dolu gece! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

İstanbul'da can pazarı! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Bu saldırılar bizi yıldıramaz

AA Genel Müdürü: Saldırılar bizi yıldıramaz

Bir haftalık evli çifti ayıran feci kaza!

Bir haftalık evli çifti ayıran feci kaza!

Hulusi Akar açıkladı: 28 terörist etkisiz hale getirildi

Hulusi Akar açıkladı! Teröre ağır darbe

Kahreden haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.