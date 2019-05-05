Şanlıurfa'da 4 çocuk kayboldu

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde kaybolduğu bildirilen 4 çocuğun bulunması için jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ekipleri ile köy halkı arama çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Büyük Alanlı Mahallesi'nde yaşayan ve badem toplamaya gittikleri iddia edilen Mustafa Akkuş (4), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Kübra Karademir'den (9) haber alamayan yakınları, çocukları aramaya başladı.

Ancak sonuç alamayan köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı.

Vatandaşların da katıldığı aramalarda, cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Komando birliklerinin de destek verdiği arama çalışmaları sürüyor. El fenerleriyle kayalıkların arasında çocukları arayan ekiplere arama kurtarma köpekleri de eşlik etti.

Mahalle muhtarı Osman Doğan, gazetecilere, ekiplerin çocukları bulmak için yoğun çaba harcadığını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kaytan ise haber verilmesi üzerine olay yerine gittiklerini ve uzun süredir çalışma yürüttüklerini aktardı.

