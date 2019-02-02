Şanlıurfa'da 4 DEAŞ'lı yakalandı

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerince, Şanlıurfa Akçakale bölgesinde 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerince Şanlıurfa/Akçakale bölgesinden yurt dışına yasadışı yollarla çıkmaya çalışan 4 DEAŞ’lı terörist yakalandı" denildi.
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