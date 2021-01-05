HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da 4 kişinin ölümüyle yargılanan aşiret reisi serbest kaldı

Şanlıurfa’da 4 kişinin ölümüyle yargılanan aşiret reisi serbest kaldı

05.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şanlıurfa’da 4 kişinin ölümüyle yargılanan aşiret reisi serbest kaldı

Siverek’te 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan İzol aşireti reislerinden Cihan İzol serbest bırakıldı.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaklaşık bir buçuk yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında yaşanan çatışmada 4 kişinin ölümüne neden olmakla yargılanan eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekillerinden Zülfikar İzol’un kardeşi Cihan İzol, mahkemece serbest bırakıldı.Bu sabah saat 09.30’da Aksaray Adliye Sarayında yapılan duruşmada bilirkişi raporlarını dikkate alan savcı, delil yetersizliğinden Cihan İzol’un beraatına karar verilmesini talep etti.

Siverek’te 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan İzol aşireti reislerinden Cihan İzol serbest bırakıldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaklaşık bir buçuk yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında yaşanan çatışmada 4 kişinin ölümüne neden olmakla yargılanan eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekillerinden Zülfikar İzol’un kardeşi Cihan İzol, mahkemece serbest bırakıldı.
Bu sabah saat 09.30’da Aksaray Adliye Sarayında yapılan duruşmada bilirkişi raporlarını dikkate alan savcı, delil yetersizliğinden Cihan İzol’un beraatına karar verilmesini talep etti. Yapılan duruşma sonrasında, İzol tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakıldı. Beraat sonrası adliye sarayı önünde toplanan aşiret üyeleri kararı sevinçle karşıladı.
Olay, 15 Haziran 2019 tarihinde yaşanmış, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada İzol ailesinden 4, toplamda 6 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişide yaralanmıştı.

Şanlıurfa’da 4 kişinin ölümüyle yargılanan aşiret reisi serbest kaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Görüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldıGörüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldı
INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir? INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi hazırlığı: Su satışları patladı

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi hazırlığı: Su satışları patladı

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 derece! Kent adeta buz tuttu

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 derece! Kent adeta buz tuttu

ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten 'Başkentte 110 günlük su kaldı' uyarısı

Başkentlilerin ne kadar suyu kaldı? Flaş açıklama

Yer: Antalya! Villasına böyle girdi

Yer: Antalya! Villasına böyle girdi

İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

Görüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldı

Balon balığı yedi, hayatını kaybetti! Ekipler harekete geçti

Pişirip yediği balıktan öldü! Ekipler harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.