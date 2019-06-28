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Şanlıurfa’da 44 kilo patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD/KCK terör örgütüne yönelik 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 44 kilo 135 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında HDP’li Ceylanpınar Belediye meclis üyesi Dilan Ablay ile ailesinin de oturduğu 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa’da 44 kilo patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD/KCK terör örgütüne yönelik 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 44 kilo 135 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında HDP’li Ceylanpınar Belediye meclis üyesi Dilan Ablay ile ailesinin de oturduğu 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Dilan Ablay ile annesi, babası ve 2 kardeşiyle birlikte toplam 8 kişi gözaltına alındı. şahısların ikametlerinde yapılan aramada 11 adet üzeri koli bandı ile sarılı siyah poşette 33 kilo 610 gram ağırlığında plastik patlayıcı, 2 adet üzeri koli bandı ile sarılı şeffaf poşette 10 kilo 525 gram ağırlığında toz halinde patlayıcı madde ile 6 metre uzunluğunda kırmızı renkli infilaklı fitil, 6 adet elektrikli kapsül, 4 adet normalden elektriğe çevrilmiş kapsül, 2 adet alıcı, 2 adet verici kumanda, 2 adet güvenlik saatli devre ve bu devrelerin kullanım talimatlarının yazılı olduğu kağıt, 1 adet alıcı-verici devre ve bu devrenin kullanım talimatının yazılı olduğu kağıt, 2 adet 9 voltluk pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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