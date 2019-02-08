Şanlıurfa’da 453 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2 araç içerisinde toplam 453 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir ilçesinde bir otomobil ile yem yüklü bir kamyonda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Araçları takibe alan ekipler, yolda durdurup içerisinde arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de yardımıyla yapılan aramada, otomobilde ve kamyonda toplam 453 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde ve kamyonda bulunan 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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