Şanlıurfa'da 453 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı kamyonda 453 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa- Viranşehir karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturarak şüpheli kişi ve araçlar üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktasına yaklaşan kamyondakilerin durumundan şüphelenen polis, durdurduğu araçta detaylı arama yaptı. Aramada kamyonun kasasında çuvallar içerisine gizlenmiş 453 kilo esrar ele geçirildi.
Esrara el koyan polis, isimleri açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyette götürdü.
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