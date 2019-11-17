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Şanlıurfa'da 5 bin kişi 'Ali Dede' sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 17:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, Karaköprü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Şeyh Ali Dede Hayratı' etkinliğinde kent protokolü dev kazan başında dua okuyup 5 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

Şanlıurfa'da, Karaköprü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Şeyh Ali Dede Hayratı' etkinliğinde kent protokolü dev kazan başında dua okuyup 5 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikram edildi.
Karaköprü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Şeyh Ali Dede Hayratı' etkinliklerinde 5 bin kişiye kuru fasulye pilav ikram edildi.1600'lü yıllarda Şanlıurfa'da yaşayan ve sahibi olduğu arazileri bölge halkına bağışladığı rivayet edilen hayırsever Şeyh Ali Dede adına yıllardır şenlikler düzenleniyor. Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe; Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan etkinlikte kent protokolü kuru fasulye pişirilen kazanlarının başına geçerek bereket duası okudu. Etkinlikte konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ?Ali Dede, barışın, kardeşliğin, dostluğun ve bereketin sembolü olmuştur. Bu sebepten dolayı Karaköprü Belediyesi olarak her yıl Ali Dede Hayratımızı yapıyoruz. Her yıl farklı bir tema işliyoruz ki bu yıl ?vatan sevgisi? temasını kullanıyoruz. Bu zor dönemlerde birlik ve beraberlikle vatanımıza daha fazla sarılarak sahip çıkmamız gerekiyor. Amacımız Ali Dede?nin yolundan gidip onun nasihatlerini tutmak istiyoruz. Bugün programımıza katılan, bizi yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz? diye konuştu.
Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise Ali Baba?nın Karaköprü?ye maneviyatını ve bereketini bıraktığını kaydederek, vatan sevgisine dikkat çekti ve önemini anlattı. Etkinliğe katılanlara öğle saatlerinde belediye hizmet binası bahçesine kurulan masalarda pilav ve kuru fasulye ikram edildi.

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