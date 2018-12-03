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Şanlıurfa'da 5 DBP üyesine 'terör'den hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 16:13 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, 'terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyesi 5 sanığa, 1 yıl 8 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, 'terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyesi 5 sanığa, 1 yıl 8 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Şanlıurfa'da 2016 yılı Aralık ayında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda; DBP eski yöneticileri Mehmet Çiçek, Bayram Aslan, Mahide Kurttekin, Mahmut Kaya ve Sevda Ç.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan Sevda Ç.Ö. serbest bırakılırken, diğer 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu ve haklarında dava açıldı.
'Terör örgütüne üye olma' ve '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlarından yargılanan sanıklar, bugün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar ve avukatlarının katıldığı duruşmada, sanıklara son sözlerini soran mahkeme heyeti, Bayram Aslan'ı 7 yıl 10 ay 15 gün, Mahmut Kaya'yı 8 yıl 6 ay, Mehmet Çiçek ve Mahide Kurttekin'i 9'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Sevda Ç.Ö.'ye ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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