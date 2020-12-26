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Şanlıurfa’da 5 kişinin öldüğü kavga kamerada

26.12.2020 16:51 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kavga ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 18’inci kilometresinde yer alan kırsal Remzi Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kavga ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 18’inci kilometresinde yer alan kırsal Remzi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı sonucu husumet bulunan Avcı ve Polat aileleri arazi meselesini görüşmek üzere Remzi Mahallesinde toplandı. Burada bir süre görüşen taraflar arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Karayolu üzerine taşınan silahlı kavgada Mehmet Emin Avcı, İbrahim Polat, Ömer Avcı, Mustafa Avcı ve Elif Avcı hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Kavga ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı
Karayolu üzerinde yaşanan silahlı kavga, yoldan geçenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir sürücünün görüntüleri çekerken çatışma olduğunu ve silah seslerinin geldiğini söylediği görüldü. Görüntülerin devamında ise yerde yatan ölü ve yaralılar olduğu gözlenirken olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaralıları ambulansa alması yer aldı.

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