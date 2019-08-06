Şanlıurfa'da 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçakale'de Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İlçeye bağlı Donandı Mahallesi'ndeki M.F.'ye ait pamuk ekili tarlaya operasyon düzenleyen ekipler, 500 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri sökerek, imha eden ekipler, kaçtığı belirlenen M.F.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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