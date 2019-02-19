Şanlıurfa’da 57 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’da polis tarafından bir araca düzenlenen operasyonda 57 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada uyuşturucu sevkıyatı yapan özel aracı Organize Sanayi Bölgesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 57 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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