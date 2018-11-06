Şanlıurfa'da 5'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'da 5'inci kattaki balkondan düşen 14 yaşındaki çocuk öldü.
Merkez Karaköprü ilçesinin Akbayır Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Emine Dilvan Sarsak, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Sarsak, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarsak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sarsak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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