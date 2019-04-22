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Şanlıurfa’da 6 aylık işe başvuru kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:37 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 2 bin kişinin alınacağı işlere girmek isteyenler kurum önünde kuyruk oluşturdu.  TYP kapsamında, Şanlıurfa'da asgari ücret karşılığında kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 2 bin kişinin alınacağı duyuruldu.

Şanlıurfa’da 6 aylık işe başvuru kuyruğu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 2 bin kişinin alınacağı işlere girmek isteyenler kurum önünde kuyruk oluşturdu.
TYP kapsamında, Şanlıurfa'da asgari ücret karşılığında kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 2 bin kişinin alınacağı duyuruldu. Başvuruların başlamasıyla birlikte yüzlerce kişi İşkur İl Müdürlüğü önüne geldi. Uzun kuyrukların oluştuğu müdürlük önünde polisler de izdihama karşı önlem aldı. Başvuruların fazla olması halinde işe alınacak kişiler noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa’da 6 aylık işe başvuru kuyruğuŞanlıurfa’da 6 aylık işe başvuru kuyruğuŞanlıurfa’da 6 aylık işe başvuru kuyruğuŞanlıurfa’da 6 aylık işe başvuru kuyruğu

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