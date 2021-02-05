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Şanlıurfa’da 6 bin litre sahte alkol ele geçirildi

05.02.2021 18:26 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde durdurulan bir tırda ve bir depoda yapılan aramada 6 bin litre sahte alkol ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depoda sahte alkol üretildiği ve büyük bir sevkiyatın gerçekleştirileceği bilgisi elde edildi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde durdurulan bir tırda ve bir depoda yapılan aramada 6 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depoda sahte alkol üretildiği ve büyük bir sevkiyatın gerçekleştirileceği bilgisi elde edildi. Ekipler, sevkiyat gerçekleştirilen tıra operasyon düzenledi. Operasyonda tırda binlerce kutu alkol ele geçirildi. Alkolün üretildiği depoya da operasyon düzenleyen ekipler, alkol yapımında kullanıla makineler, ham madde, litrelerce paketlenmeye hazır sahte alkol ve paketlenmiş satışa hazır binlerce kutu sahte alkol ele geçirdi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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