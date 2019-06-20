Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü kavgayla ilgili açıklama

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili İzol aşiretinin önde gelen isimlerinden Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İzol açıklama yaptı. İzol, "Bu vahim olayı Siverek bölgesinde 100’e yakın köyü ve binlerce mensubu bulunan İzol aşiretinin tamamına mal etmek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Hasan İzol yaptığı yazılı açıklamada, Siverek’te 6 kişinin öldüğü olayın, binlerce mensubu bulunan İzol aşiretine mal edilmesinin doğru olmadığını ifade etti. Ölenlerin akrabaları olduğunu da vurgulayan İzol, “Ölenler herkesten önce bizim akrabalarımızdır. Bu vahim olayı Siverek bölgesinde 100’e yakın köyü ve binlerce mensubu bulunan İzol aşiretinin tamamına mal etmek kabul edilemez. Mezkûr olayın vukuundan itibaren hemen adli ve idari mercilere başvurularak her türlü yardımın yapılacağı bilgisi verilmiş, yaşanan bu elim olay neticesinde zaman kaybedilmeden adli ve idari merciler bilgilendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.