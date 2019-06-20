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Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü kavgayla ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili İzol aşiretinin önde gelen isimlerinden Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İzol açıklama yaptı.

Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü kavgayla ilgili açıklama

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili İzol aşiretinin önde gelen isimlerinden Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İzol açıklama yaptı. İzol, "Bu vahim olayı Siverek bölgesinde 100’e yakın köyü ve binlerce mensubu bulunan İzol aşiretinin tamamına mal etmek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Başkan Yardımcısı Hasan İzol yaptığı yazılı açıklamada, Siverek’te 6 kişinin öldüğü olayın, binlerce mensubu bulunan İzol aşiretine mal edilmesinin doğru olmadığını ifade etti. Ölenlerin akrabaları olduğunu da vurgulayan İzol, “Ölenler herkesten önce bizim akrabalarımızdır. Bu vahim olayı Siverek bölgesinde 100’e yakın köyü ve binlerce mensubu bulunan İzol aşiretinin tamamına mal etmek kabul edilemez. Mezkûr olayın vukuundan itibaren hemen adli ve idari mercilere başvurularak her türlü yardımın yapılacağı bilgisi verilmiş, yaşanan bu elim olay neticesinde zaman kaybedilmeden adli ve idari merciler bilgilendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Faillerin yakalanmadığı iddiası
Faillerin yakalanmadığı yönündeki iddiaları yalanlayan Hasan İzol, "Bu hususta Şanlıurfa Valimiz, Siverek İlçe Kaymakamımız, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Alay Komutanımız süreci bizzat takip etmekte ve yönetmektedir. Kolluk kuvvetlerinin yoğun çabası sonucu failler aynı gün gözaltına alınmıştır. Kamuoyunda faillerin yakalanmadığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca mağdur taraf ile sürekli irtibat halindeyiz" dedi.
Adli sürecin devam ettiğini de hatırlatan İzol, "Adli süreç başladığı için daha fazla detaya girmeyeceğiz. Acımız büyüktür, yüreğimiz yanmaktadır. Vefat eden akrabalarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Devletimizin gereğini yapacağından hiç kimsenin şüphesi yoktur. Devletimize ve adalete olan güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

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