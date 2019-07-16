Şanlıurfa'da 6 kişinin öldüğü olayda eski vekilin oğlu da tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde İzol aşiretine mensup iki aile arasında çıkan, 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan eski milletvekili Zülfikar İzol’un oğlu Bozan İzol tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Siverek’e bağlı kırsal Çeltik Mahallesi'nde 15 Haziran günü arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada Hakkı, Zozan, Meral ve Musa Serhat İzol ile yaralıları hastaneye götüren otomobilin çarptığı Rıdvan Buluş ve Serdar Delen’in hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına Bülent, Cihan, Cemal, Ferman, Mehmet ve Yusuf Rojhat İzol çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay günü kavgaya karışan ve kaçtığı belirlenen eski Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un oğlu Bozan İzol, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Siverek Adliyesi'nde sevk edilen Bozan İzol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

FOTOĞRAFLI



