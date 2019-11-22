Şanlıurfa'da 6 kişinin öldüğü olayın sanıklarına 128'er yıl hapis istemi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde İzol aşiretine mensup iki aile arasında çıkan, 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili eski milletvekili Zülfükar İzol'un kardeşleri ve oğlunun da aralarında bulunduğu 11 kişiye dava açıldı. 'Azmettirmek'le suçlanan Zülfükar İzol hakkında 'takipsizlik' kararı verilirken, diğer tutuklular için 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 83 yıldan 128’er yıla kadar ceza istendi.

Siverek’e bağlı Çeltik Mahallesi'nde 15 Haziran günü arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada, Zozan İzol (42), Hakkı İzol (49), Meral İzol (42) ve Mustafa Serdar İzol (24) öldürüldü. 5 kişinin de yaralandığı olayda, Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayarak aralarında eski milletvekili Zülfükar İzol’un oğlu Mehmet Fatih İzol, kardeşleri Bülent İzol, Servet İzol, Cemal İzol ve Cihan İzol ile Mehmet Metin İzol, Mustafa Serdar İzol, Serhat Ferman İzol, Müslüm Abuz, Ferhat Tulay ve Yusuf Rojhat İzol hakkında iddianame hazırlandı.

11 sanık hakkında '4 kişiyi tasarlayarak öldürme, 6 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 83 yıldan 128’er yıla kadar ceza istendi.

YAKIN MESAFEDEN ATEŞ AÇILMIŞ

'Cinayeti azmettirmekle' suçlanan eski milletvekili Zülfükar İzol’a ise 'takipsizlik' kararı verildi. Şüpheli ve müştekilerin olay tarihinde taş ve sopalarla birbirlerinin genellikle kafa bölgelerine saldırdıkları anlatılan iddianamede, kavganın en yoğun zamanında Servet İzol’un birlikte geldikleri siyah araçtan inerek, elindeki Cihan İzol’a ait olduğu düşünülen silahla maktül Hakkı İzol’a yakın mesafeden hedef gösterip ateş ederek yere düşürdüğü ifade edildi. Servet İzol’un ağır yaralı olan kardeşleri ile hastaneye gitmeyip, araçla kaçtığına işaret edilen iddianamede, 'vurulan maktuller yerdeyken şahısların saldırmaya devam ettikleri düşünüldüğünde olayın bir plan dahilinde yapıldığı' ifadelerine yer verildi.

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