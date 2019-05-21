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Şanlıurfa'da 70 kilo EYP ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:04 | Son Güncelleme

  ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sınır hattındaki bir mağaraya bidon içinde gizlenmiş, terör örgütü PKK'nın 70 kilogram el yapımı patlayıcısı (EYP) ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 70 kilo EYP ele geçirildi

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sınır hattındaki bir mağaraya bidon içinde gizlenmiş, terör örgütü PKK'nın 70 kilogram el yapımı patlayıcısı (EYP) ele geçirildi.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristlerin bir mağaraya patlayıcı madde gizlediği bilgisi elde edildi. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Suriye sınırındaki Yağmuralan Mahallesi yakınında bulunan mağarada arama yaptı. Mağarada C4 plastik patlayıcı, amonyumnitrat ve çivi desteklenmiş aküye bağlanarak hazırlanmış 70 kilo patlamaya hazır EYP bulundu. Bidon içine konularak gizlenen patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Jandarma, patlayıcıyı mağaraya yerleştiren teröristleri bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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