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Şanlıurfa’da 75 bin Suriyeli öğrenci karne sevinci yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 12:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da kent merkezinde eğitim gören yaklaşık 75 bin Suriyeli öğrenci karne sevinci yaşadı.Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Şanlıurfa’da sağlanan imkanlarla eğitimlerini sürdüren Suriyeli öğrenciler, Türkiye’deki yaşıtları gibi karnelerini aldı.

Şanlıurfa’da kent merkezinde eğitim gören yaklaşık 75 bin Suriyeli öğrenci karne sevinci yaşadı.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Şanlıurfa’da sağlanan imkanlarla eğitimlerini sürdüren Suriyeli öğrenciler, Türkiye’deki yaşıtları gibi karnelerini aldı. Türkiye’de sığınmacıların bulunduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa’da yaklaşık 75 bin Suriyeli öğrenci, karnelerini aldıktan sonra 3 aylık yaz tatiline çıktı.
Haliliye ilçesindeki Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde karne sevinci yaşayan bazı Suriyeli öğrenciler, Türkiye’de barış içinde eğitim gördükleri için mutlu olduklarını söyledi. Suriyeli öğrencilerden Tesnim El Ali, “Çok heyecanlıyım. Türkiye’ye ilk geldiğimizde Türkçe konuşmak çok zordu bizim için. Biz burada Türkçe öğrendik. Şimdi de karne sevinci yaşıyoruz. Tüm hocalarımıza şükran borçluyuz. Herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kulandı.
Öğrencilerden Filistinli Menar Shakhomer ise “Filistin’den 7 yıl önce Türkiye’ye ailemle birlikte gelerek Şanlıurfa’ya yerleştik. Şanlıurfa barış ve huzur şehri, burada çok mutluyuz. Ben bugün karne sevinci yaşadığım için ayrıca mutluyum” diye konuştu.

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