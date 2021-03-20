HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da 82 Afgan göçmeni yakalandı: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da 82 Afgan göçmeni yakalandı: 5 gözaltı

20.03.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 82 Afganistan uyruklu yakalandı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyrukluların bulunduğu otobüsün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 82 Afganistan uyruklu yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyrukluların bulunduğu otobüsün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Hilvan - Siverek karayolundaki uygulama noktasında durdurulan otobüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 82 Afganistan uyruklu yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek geri gönderileceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttuSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu
Çok sayıda kaymakamın ataması yapıldıÇok sayıda kaymakamın ataması yapıldı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Son Dakika: Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da korkutan deprem

Burdur'daki vahşette yeni gelişme: Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gizem'in son görüntüsü ortaya çıktı

Vahşice öldürülmüştü! Gizem'in son görüntüsü ortaya çıktı

Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı (20 Mart Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

TIR şarampole devrildi, kupası ikiye bölündü: 1'i ağır 2 yaralı

Korkunç kaza! Şoför araçtan fırladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Çok sayıda kaymakamın ataması yapıldı

Muharrem İnce'den İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki

İnce'den 'İstanbul Sözleşmesi' kararına tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.