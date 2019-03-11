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Şanlıurfa'da 9 çocuğu traktörle taşıyan sürücüye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 19:20 | Son Güncelleme

Merkez Karaköprü ilçesinde 9 çocuğu traktörün kültivatöründe taşıyan sürücüye 343 lira idari ceza verildi

Şanlıurfa'da 9 çocuğu traktörle taşıyan sürücüye 343 lira idari ceza verildiği ve aracın muayenesinin yapılması için 7 gün trafikten men edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, merkez Karaköprü ilçesinde 9 çocuğun traktör kültivatöründeki tehlikeli yolculuğunun görüntülere yansıması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında olayın Karaköprü ilçesi Geçit Mahallesi'nde yaşandığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sarımlı Mahallesi'nde ikamet eden bir grup öğrencinin, hafta sonu olması ve öğrenci servislerinin taşımacılık yapmaması nedeniyle Geçitli Mahallesi'ne yaya yürüdüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin bu esnada yoldan geçen A.Y'nin kullandığı traktörü durdurarak kültivatöre bindikleri ve köye gittikleri tespit edilmiştir. Traktör sürücüsü A.Y'ye 'trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak' suçundan 108 lira, ayrıca 'muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak' suçundan da 235 lira idari para cezası kesilmiştir. Traktör ise muayenesinin yapılması amacıyla 7 gün trafikten men edilmiştir. Traktör sürücüsü ve sahibine tarım araçları üzerinde insan taşınmaması hususunda gerekli uyarı ve ikazlar yapılmıştır."

Açıklamada, kent genelinde kural ihlaline yönelik denetimlerin devam ettiğini vurgulandı.

Kentte 2 gün önce 9 çocuğun yolda ilerleyen traktör kültivatöründeki tehlikeli yolculuğu görüntülere yansımıştı.

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ceza Şanlıurfa Traktörle tehlikeli yolculuk

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