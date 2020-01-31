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Şanlıurfa?da, ABD ve İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

  ŞANLIURFA'da sivil toplum kuruluşları üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde 'Orta Doğu Barış Planı'nı, cuma namazının ardından protesto etti.

ŞANLIURFA'da sivil toplum kuruluşları üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde 'Orta Doğu Barış Planı'nı, cuma namazının ardından protesto etti.
Kentin simgesi olan Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camisi'nde cuma namazının ardından yüzlerce kişi sözde 'Barış Planı'na tepki gösterip ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Sık sık tekbir getirilen alanda bulunan kalabalığa konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Çoşkun, sözde planın Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılmasını amaçladığını belirterek, "Kısaca, plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. ABD ve İsrail, 60 yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse, Filistin'e el koymaya, İsrail'e yol vermeye, ABD'ye refakat etmeye yeltenmesin" diye konuştu.

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