HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da açık alan etkinlikleri 30 gün yasaklandı

Şanlıurfa’da açık alan etkinlikleri 30 gün yasaklandı

26.02.2021 16:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şanlıurfa’da açık alan etkinlikleri 30 gün yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, açık alan etkinliklerinin güvenlik amacıyla 30 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği, açık alan etkinliklerinin güvenlik amacıyla 30 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi. Kentte bugünden itibaren 30 gün sürecek etkinlik yasağı kararı alındığı kaydedilirken, açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri olan toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi diğer illerden katılımlarla birlikte, 26.02.2021 saat 00.01’den 27.03.2021 saat 23.59’a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır?e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Sad suresinin meali ve faziletleriSad suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Şaşırtan sözler! 'Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz'

Şaşırtan sözler! 'Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz'

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 71'e çıktı

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 71'e çıktı

Covid: 1 Mart'tan itibaren Türkiye'de normalleşme sürecine nasıl geçilecek

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

İstanbul Boğazı donacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı!

İstanbul Boğazı donacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı!

Seyahat İzin Belgesi 2021... ALO 199, e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstüne şehirler arası yolculuk belgesi nereden alınır?

e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Kırmızı alarm veren Karadeniz’de 19 yerleşim yeri karantinada

Karadeniz'de kırmızı alarm! 19 yerleşim yeri karantinada

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.