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Şanlıurfa’da, açık alandaki etkinlikler bir hafta süreyle yasaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA Valiliği, kent genelinde her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alandaki etkinliklerin bir hafta süreyle yasakladığını duyurdu.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Valiliği, kent genelinde her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alandaki etkinliklerin bir hafta süreyle yasakladığını duyurdu.
Şanlıurfa'da, 33 kişinin yaşamını yitirdiği DEAŞ terör örgütünün 20 Temmuz 2015 tarihinde düzenlediği canlı bombalı saldırısının yıl dönümü öncesi, kentte düzenlenecek her türlü etkinlik Valilik tarafından yasaklandı. Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, yasağın genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla alındığına dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi adına, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden, yapılması muhtemel her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler, 18 Temmuz 2019 saat: 08.00 ile 25 Temmuz 2019 saat: 23.59'a kadar il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

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