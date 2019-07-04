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Şanlıurfa'da adliye çıkışı kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

Birecik ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavganın ardından 7 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve mahkemelik olan iki ailenin fertleri arasında Birecik Adliyesi çıkışında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldıran gruptakilerden 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

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