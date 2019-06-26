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Şanlıurfa’da aileler arasındaki kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’da aileler arasındaki kavga kamerada

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi’nde yaşandı. Karaçizmeli ile Atlı aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, B.K. (14), Müslüm Karaçizmeli (35), Mehmet Karaçizmeli (55), Mehmet Karaçizmeli (38), İbrahim Karaçizmeli (34), Mustafa Karaçizmeli ile Önder Adlı (31) olmak üzere 7 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar vermesi ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma da sürdürülüyor.

Şanlıurfa’da aileler arasındaki kavga kamerada

Şanlıurfa’da aileler arasındaki kavga kamerada

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