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Şanlıurfa'da AK Parti'li başkan adaylarına coşkulu karşılama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 17:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkan adayı gösterilen isimler için GAP Havalimanı'nda davul-zurnalı karşılama töreni düzenlendi.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkan adayı gösterilen isimler için GAP Havalimanı'nda davul-zurnalı karşılama töreni düzenlendi. AK Parti İl Başkanlığı, Ankara'da bulunan ilçe belediye başkan adaylarının kente gelişi için karşılama töreni düzenledi. GAP Havalimanı'ndaki karşılama törenine belediye başkan adaylarının yakınları ile partililer katıldı. Uçaktan topluca inen başkan adayları çiçekle karşılandı ve yoğunluk nedeniyle aprondan polis kordonu arasında çıktı. Başkan adayları, kendilerini bekleyen araçlarına binerek, seçim çalışmalarını başlatmak için oluşturulan konvoyla kent merkezine hareket etti.

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