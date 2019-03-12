Şanlıurfa'da AK Parti'ye katılım

Şanlıurfa'da eski Saadet Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Yakup Yavuz ve beraberindeki 4 kişi AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nden (SKM) yapılan açıklamaya göre, Yavuz ve beraberindekilerin partiye katılımı dolayısıyla düzenlenen törene, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, söz konusu katılımın hayırlı olmasını dileyerek, "Eski Saadet Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Yakup Yavuz ile Haliliye Belediyesi meclis üyesi adayı ve il yönetim kurulu üyesi Mehmet Şükrü Yıldırım, ilçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Akgül, üç dönem Saadet Partisi belediye meclis üyeliği yapan Mustafa Kurt ve il yönetim kurulu üyesi Sedat Yıldırım partilerinden ayrılarak partimize geçiş yaptılar. Bu katılımın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yakup Yavuz ise Saadet Partisi yönetiminin son dönemde yaptıklarına anlam veremediklerini, bu yüzden de böyle bir karar aldıklarını belirtti.