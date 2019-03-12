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Şanlıurfa'da AK Parti'ye katılım

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 16:00 | Son Güncelleme

Eski Saadet Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Yakup Yavuz ve beraberindeki 4 kişi AK Parti'ye katıldı - Yakup Yavuz: -"Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı'nın seçim iş birliği konusunda Milli Görüş ilke ve esaslarına uymayan bir tarzda hareket etmesi ve Saadet Partisi Genel Merkezi'nin 'oy olsun nasıl olursa olsun' noktasında durması sebebiyle Saadet Partisi ile olan tüm bağlarımı ayırıyorum"

Şanlıurfa'da eski Saadet Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Yakup Yavuz ve beraberindeki 4 kişi AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nden (SKM) yapılan açıklamaya göre, Yavuz ve beraberindekilerin partiye katılımı dolayısıyla düzenlenen törene, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, söz konusu katılımın hayırlı olmasını dileyerek, "Eski Saadet Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Yakup Yavuz ile Haliliye Belediyesi meclis üyesi adayı ve il yönetim kurulu üyesi Mehmet Şükrü Yıldırım, ilçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Akgül, üç dönem Saadet Partisi belediye meclis üyeliği yapan Mustafa Kurt ve il yönetim kurulu üyesi Sedat Yıldırım partilerinden ayrılarak partimize geçiş yaptılar. Bu katılımın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yakup Yavuz ise Saadet Partisi yönetiminin son dönemde yaptıklarına anlam veremediklerini, bu yüzden de böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Bundan sonra AK Parti'nin belediye başkan adaylarına destek vereceklerini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerine giderken, Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı'nın seçim iş birliği konusunda Milli Görüş ilke ve esaslarına uymayan bir
tarzda hareket etmesi ve Saadet Partisi Genel Merkezi'nin 'oy olsun nasıl olursa olsun' noktasında durması sebebiyle Saadet Partisi ile olan tüm bağlarımı ayırıyorum. Seçim iş birliği çerçevesinde hiçbir yanlışa evet demedim. Özellikle Karaköprü'de anlayamadığım siyasi gelişmeler oldu. Sanki bir üst akıl Karaköprü'yü dizayn ediyor. Dün olduğu gibi bugün de değerlerime sahip çıkarak ve vatandaşımızın hizmeti doğrultusunda çalışacağım. Bu nedenle 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli'yi destekleme kararı aldım. Hayırlara vesile olmasını dilerim."

Konuşmaların ardından İl Başkanı Bahattin Yıldız ve beraberindekiler, katılıcılara AK Parti rozeti taktı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Katılım Şanlıurfa yerel seçim

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