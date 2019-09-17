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Şanlıurfa’da akaryakıt tankeri alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akaryakıt tankerinde yangın çıktı.

Şanlıurfa’da akaryakıt tankeri alev alev yandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesine bağlı Dutluk Mahallesi’nde henüz belirlenmeyen bir nedenle akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası akaryakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’da akaryakıt tankeri alev alev yandı

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