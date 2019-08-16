HABER

Şanlıurfa'da akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlasını suladığı sırada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çaylarbaşı Mahallesi'ndeki tarlasını sulamak amacıyla Fırat Nehri kıyısına kurduğu pompaya elektrik kablosu bağlamaya çalışan Turan Tayyan (38) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Tayyan, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tayyan'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndüİstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndü
HDP'li Silopi Belediyesi'nde 2'si şehit yakını 20 kişi işten çıkarıldıHDP'li Silopi Belediyesi'nde 2'si şehit yakını 20 kişi işten çıkarıldı
İnşaat Mühendisleri Odasından deprem açıklamasıİnşaat Mühendisleri Odasından deprem açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akım çiftçi elektrik Siverek Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.