Şanlıurfa’da akrabalar arasında arazi kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Jandarma olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 9 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Muzaffer Kubat (36) ve Mehmet Kubat, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 7 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Muzaffer Kubat ve Mehmet Kubat'ın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olaya karıştığını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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