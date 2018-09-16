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Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 16:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Ezimülk Mahallesi'nde amca çocukları olan M.B. (15) ile Sakıp B. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.B, evden getirdiği silahla Sakıp B'ye ateş etti. Ağır yaralanan Sakıp B, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakıp B'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan M.B'nin, jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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