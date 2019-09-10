Şanlıurfa'da akrebin soktuğu çocuk öldü

Şanlıurfa'da akrebin soktuğu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Suruç ilçesine bağlı Yanaloba Mahallesinde yaşayan İbrahim ve Elif çifti, odada yatan 2 yaşındaki kızları Aysel Sağlam'ın bağırması üzerine yanına gitti.
Çocuğun yattığı yerin çevresinde akrep gören aile, küçük kızı kendi imkanlarıyla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.
Aysel, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinde, çocuğun akrep sokması sonucu öldüğü tespit edildi.
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