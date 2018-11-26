Şanlıurfa'da altın kaplama musluk hırsızlığına 2 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, kendilerini 'tesisatçı' diye tanıtarak girdikleri yapımı süren evlerden 11 altın kaplama musluk çalan 2 kişi, tutuklandı.

Geçen hafta Perşembe günü Şenevler Mahallesi'nde yapımı devam eden evden, tanesi 750 lira değerinde 11 altın kaplama musluk bataryası çalanların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkâlini belirledi. Polis, şüphelilerin tesisatçı kıyafetiyle eve giren M.B. ve M.K. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanıp cezaevine konuldu.

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