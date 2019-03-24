Şanlıurfa'da amatör maçta kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa 2. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Bağmancıspor ile Eyyübiye Belediyespor arasında oynanan müsabakada çıkan kavgada, 2 futbolcu ile bir polis yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Yenice Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 45. dakikasındaki bir pozisyonun ardından her iki takımın oyuncusu da kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart gören futbolcular, sahayı terk ederken tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu oyunculardan biri, korner direğiyle rakibinin kafasına vurunca futbolcular arasındaki kavga büyüdü.

Sahada görevli polisler, olaya müdahale ederek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.

Kavgada yaralanan Bağmancıspor'un 2 oyuncusu ile bir polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Eyyübiye Belediyespor'dan 6, Bağmancıspor'dan ise 3 futbolcunun kırmızı kart gördüğü maç, konuk ekibin 7 kişinin altına düşmesi nedeniyle tatil edildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

